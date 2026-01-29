xs
xsm
sm
md
lg

"อภิสิทธิ์" เผยดีลคนใต้ ใครซื้อเสียงให้ไล่ออกจากภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง​ มีกระแสข่าวการทุจริตซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ ว่า​ ครั้งสุดท้ายที่ตนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ตนได้ตกลงกับคนใต้แล้วว่าจะไล่คนซื้อเสียงออกจากภาคใต้

นายอภิสิทธิ์​ เปิดเผยด้วยว่า ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ตนจะลงไปปราศรัยใหญ่เพื่อย้ำในพื้นที่ภาคใต้​ จึงขอเชิญชวนประชาชนให้มารับฟังการปราศรัย โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะปราศรัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช​ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จะปราศรัยที่ จ.ตรัง และ พัทลุง​ โดยเราจะเดินทางไปให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด แม้กระทั่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

"วันนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจ คือจะเข้าไปคุมเกม ทิศทางรัฐบาล ให้เป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ และยึดประโยชน์ของส่วนรวม ไม่สร้างความแตกแยก และสามารถที่จะผลักดันนโยบายให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ได้"