"อภิสิทธิ์" เผยดีลคนใต้ ใครซื้อเสียงให้ไล่ออกจากภาค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง มีกระแสข่าวการทุจริตซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ครั้งสุดท้ายที่ตนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ตนได้ตกลงกับคนใต้แล้วว่าจะไล่คนซื้อเสียงออกจากภาคใต้
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยด้วยว่า ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ตนจะลงไปปราศรัยใหญ่เพื่อย้ำในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอเชิญชวนประชาชนให้มารับฟังการปราศรัย โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะปราศรัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จะปราศรัยที่ จ.ตรัง และ พัทลุง โดยเราจะเดินทางไปให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด แม้กระทั่งในพื้นที่กรุงเทพฯ
"วันนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจ คือจะเข้าไปคุมเกม ทิศทางรัฐบาล ให้เป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ และยึดประโยชน์ของส่วนรวม ไม่สร้างความแตกแยก และสามารถที่จะผลักดันนโยบายให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ได้"