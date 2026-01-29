บุกค้นบ้านหรู "มินนี่" พบพี่สาวเอี่ยวรับผลประโยชน์ ยึด-อายัดทรัพย์สินตรวจสอบ

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. แถลงผลการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันหลายราย หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีเว็บพนันมินนี่ จากการขยายผลเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พบเงินหมุนเวียนถึงกว่า 600 ล้านบาทต่อปี
จากการตรวจค้นบ้านพักในเขตบางเขน หลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยของ น.ส.เสาวลักษณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ไม่พบตัวอยู่ภายในบ้าน จึงยึดและอายัดทรัพย์สินหลายรายการเพื่อตรวจสอบ อาทิ เงินสด รถยนต์หรู กระเป๋าแบรนด์เนม เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล 16 ชุด ตุ๊กตา Art Toy จำนวน 7 ตัว รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังอายัดตู้เซฟขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าบ้านพักหลังดังกล่าวเป็นหลังเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจสอบในคดีของ "มินนี่" ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันก่อนหน้านี้ ขณะนี้ทั้งคู่อยู่ระหว่างการหลบหนี
อย่างไรก็ตาม ในส่วนความเกี่ยวข้องของ "มินนี่" กับเส้นทางการเงินล่าสุดนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย