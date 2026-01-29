"2 พ่อ-ลูกไทยเศรษฐ์" หาเสียงชุมชนมุสลิมนนทบุรี ย้ำ "พูดแล้วทำพลัส"

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่มัสยิดฮิดายะตุ้ลอุมมะฮ์ (มัสยิดตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ช่วยหาเสียงให้นางสาวกัญญาพร แก้วทิพย์ หรือ ทราย ผู้สมัคร สส. นนทบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ นายชาดา ได้นำทีมพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในชุมชน พร้อมนำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อคนมุสลิมในไทย
จากนั้น นางสาวซาบีดา ได้เดินทางต่อไปยังมัสยิดดารุ้ลอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นางสาวซาบีดา กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคให้ความสำคัญกับการเข้าพบชุมชนมุสลิมโดยตรง เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้รับการสะท้อนซ้ำซาก คือปัญหาน้ำท่วม จึงได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมอัจฉริยะ ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยยังให้ความสำคัญกับกิจการศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการพิธีฮัจญ์ ซึ่งที่ผ่านมา พรรคได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้ได้อย่างครบถ้วน สะท้อนถึงความจริงใจในการทำงานและการแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ในด้านเศรษฐกิจ นางสาวซาบีดา ระบุว่า ประชาชนจำนวนมากยังเรียกร้องให้มีโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพ โดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ปากท้องของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นเสียงสะท้อนที่ได้รับจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ พรรคภูมิใจไทยยังชูนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวัฒนธรรมไทยสู่เวทีสากล ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,600 ล้านบาท และช่วยยกระดับศักดิ์ศรีของประเทศในเวทีนานาชาติ
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง พรรคภูมิใจไทยขอความเชื่อมั่นจากประชาชนให้เลือกพรรคและผู้สมัครของพรรค เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคสามารถทำงานได้จริง แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสโลแกนของพรรค "พูดแล้วทำพลัส"