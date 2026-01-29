บอร์ด รฟท.ประชุมเช้านี้ ถกยกเลิกสัญญาจ้าง ITD เสนอขึ้นแบล็กลิสต์

เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น.มีการประชุมคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เพื่อพิจารณาข้อสรุปในการยกเลิกสัญญากับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD อย่างเป็นทางการ
สำหรับบทลงโทษต่อคู่สัญญา ก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้หาผู้รับผิดชอบอย่างถึงที่สุด เนื่องจาก รฟท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำนาจการบอกเลิกสัญญาจึงเป็นของบอร์ด โดย รฟท.เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมาย และเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด รฟท. วันนี้ เพื่อพิจารณาข้อสรุปในการยกเลิกสัญญากับ ITD อย่างเป็นทางการ
ในส่วนของการขึ้นบัญชีดำ หรือแบล็กลิสต์ เป็นอำนาจของหน่วยงาน คือ รฟท. ซึ่งจะต้องเสนอเรื่องนี้เข้าบอร์ด รฟท. พิจารณาก่อน หลังจากทราบผลก็จะเสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ผู้รับเหมา โดยเรื่องนี้ทราบว่าทางกรมบัญชีกลางอยู่ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดเรื่องของสมุดพก ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ ดังนั้นน่าจะได้เห็นแนวทางการดำเนินการ