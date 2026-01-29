xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.16 บาท/ดอลลาร์

29 ม.ค. ผู้จัดการออนไลน์


ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (29 ม.ค.) ที่ระดับ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.07 บาทต่อดอลลาร์