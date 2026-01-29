'เฟด' คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50-3.75% ชี้ ศก.ฟื้น แต่อัตราเงินเฟ้อยังสูง

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.50-3.75% ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2026 (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยเห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การตัดสินใจคงดอกเบี้ยในครั้งนี้ได้รับการคาดการณ์จากตลาด ก่อนหน้านี้เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในช่วงปลายปี 2025 เพื่อลดแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่ในครั้งนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นถึงการประเมินผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่
แถลงการณ์จาก FOMC ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังขยายตัวในอัตราที่มั่นคง การจ้างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอัตราการว่างงานมีสัญญาณของการทรงตัว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสูงของอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาที่ต้องติดตาม คณะกรรมการยังคงตั้งเป้าหมายในการลดอัตราเงินเฟ้อให้ได้ 2% ในระยะยาว