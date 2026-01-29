กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' 24 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 26-47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 24 พื้นที่ คือ
1. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 47.0 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 46.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 43.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 42.9 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
9. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 42.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 42.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 41.7 มคก./ลบ.ม.
13. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 41.3 มคก./ลบ.ม.
14. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
15. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม.
16. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
17. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
18. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
19. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 39.6 มคก./ลบ.ม.
20. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
21. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 38.7 มคก./ลบ.ม.
22. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
23. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
24. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ