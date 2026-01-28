รสก.43 แห่ง เบิกจ่ายงบลงทุนปี 68 ทะลุเป้า 2.56 แสนล้านบาท

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีบัญชี 2568 รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับติดตามของ สคร. อย่างใกล้ชิด จำนวน 43 แห่ง สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนรวม 256,340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด 267,099 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ที่ร้อยละ 95
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) อยู่ที่ 133,787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของกรอบงบลงทุน ขณะที่รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2568) เบิกจ่ายได้ 122,553 ล้านบาท หรือร้อยละ 97 ของกรอบงบลงทุน
จากข้อมูลการเบิกจ่าย พบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
- การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย 47,372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่าย 38,379 ล้านบาท ร้อยละ 100
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่าย 25,736 ล้านบาท ร้อยละ 100
- การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย 21,456 ล้านบาท ร้อยละ 100
- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เบิกจ่าย 21,034 ล้านบาท ร้อยละ 100
ขณะที่โครงการลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของ รฟม. วงเงินเบิกจ่าย 16,743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 ของแผน และโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ ของ รฟท. เบิกจ่าย 14,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 186 ของแผน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการแผนแม่บทพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2566–2570 ของ กฟน. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และโครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร ของ รฟท. ซึ่งล้วนมีอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ดี ยังมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างร้อยละ 55–84 ของแผน
ขณะเดียวกัน โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา ซึ่งมีอัตราการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 70 รวมถึงโครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 43
นายธิบดี กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่สูงกว่าเป้าหมายในปีบัญชี 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐวิสาหกิจในการเร่งรัดการลงทุน โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปโภค ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว