xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังเคาะ! "ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์" นั่ง ผอ.ออมสิน คนใหม่ เริ่มงาน 2 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาบุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบให้นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา และล่าสุดธนาคารออมสินได้ดำเนินการแจ้งต่อนายทรงพล เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนหลังจากนี้ นายทรงพล จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กบข. กับประธาน กบข. ซึ่งตามระเบียบการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กบข. จะต้องต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงคาดว่าผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ จะเริ่มงานที่ธนาคารออมสินทางการในวันที่ 2 มีนาคมนี้

สำหรับประวัติ นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน The University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง โดยสถาบันพัฒนา บุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน

2569 เป็นต้นไป ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

2567-2569 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2562-2567 ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2560-2567 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2560-2562 กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรม

2561-2562 กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2560-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2549-2550 ผู้บริหารงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2546-2548 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์บริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2539-2546 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.