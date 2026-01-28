ขุนคลังเคาะ! "ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์" นั่ง ผอ.ออมสิน คนใหม่ เริ่มงาน 2 มี.ค.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาบุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบให้นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา และล่าสุดธนาคารออมสินได้ดำเนินการแจ้งต่อนายทรงพล เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้ นายทรงพล จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กบข. กับประธาน กบข. ซึ่งตามระเบียบการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กบข. จะต้องต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงคาดว่าผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ จะเริ่มงานที่ธนาคารออมสินทางการในวันที่ 2 มีนาคมนี้
สำหรับประวัติ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 53 ปี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน The University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง โดยสถาบันพัฒนา บุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทํางาน
2569 เป็นต้นไป ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
2567-2569 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2562-2567 ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2560-2567 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560-2562 กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรม
2561-2562 กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2560-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2551-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2549-2550 ผู้บริหารงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2548 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์บริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2539-2546 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.