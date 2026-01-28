อาลัย! สิ้น "หลวงปู่สุธัมม์" ศิษย์รุ่นสุดท้าย "หลวงปู่มั่น" สิริอายุ 100 ปี 78 พรรษา

เมื่อเวลา 05.40 น. วันที่ 28 มกราคม พระราชมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล ) วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร ศิษย์รูปสุดท้ายของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สิริอายุ 100 ปี 7 เดือน 78 พรรษา
หลวงปู่สุธัมม์ ธัมปาโล เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2468 แรม 15 ค่ำเดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านหนองถ่านเหนือ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ท่านถือเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังดำรงขันธ์อยู่จนถึงช่วงก่อนมรณภาพ และเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีจริยวัตรเรียบง่าย เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในจังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ ศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณพระอุโบสถและบริเวณโดยรอบ วัดเทพกัญญาราม ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร เพื่อรอรับสรีระสังขาร องค์หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล