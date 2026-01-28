สธ.อินเดียอ้างคุม "ไวรัสนิปาห์" ได้แล้ว เผยมีผู้ติดเชื้อแค่ 2 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขอินเดียแถลงว่า สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสนิปาห์ได้แล้ว หลังจากยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในประเทศ 2 ราย ในรัฐเบงกอลตะวันตก นับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ทางการอินเดียยังเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด
กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียแถลงว่า พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ 2 ราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม และผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดถูกกักตัวและตรวจหาเชื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย แต่ระบุว่าได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รวม 196 ราย และผลตรวจเป็นลบทั้งหมด
ทั้งนี้ ยืนยันว่า สถานการณ์อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอินเดียพบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในประเทศ 5 ราย แต่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนอกประเทศอินเดีย
คำแถลงล่าสุดของอินเดียมีขึ้นในขณะที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสารทางอากาศอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการระบาด โดยไทยและอินโดนีเซียได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่สนามบินเพิ่มขึ้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตผู้โดยสารขาเข้า
ขณะที่มาเลเซียได้ดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียระบุว่า กำลังเพิ่มความพร้อมในการรับมือด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ด่านเข้าเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาออกประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังรัฐเบงกอลตะวันตก และให้ผู้เดินทางเข้ารีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการป่วยภายใน 14 วันหลังการเดินทาง
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งประเมินว่าไวรัสนิปาห์มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 40-75% ได้จัดให้ไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อก่อโรคที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ โดยขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาให้หายขาด