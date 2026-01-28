xs
ราคาทองวันนี้ [+2,800] รูปพรรณขายออก 78,400 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 52 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 2,800 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,500 บาท ขายออกบาทละ 77,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,951.60 บาท ขายออกบาทละ 78,400 บาท