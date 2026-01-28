แบงก์ชาติปูด พบเบิกถอนเงินสดผิดปกติ สูงถึง 250 ล.โดยขอธนบัตร 500 บาท เพียงอย่างเดียว

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบการเบิกถอนเงินสดที่ผิดปกติ ซึ่งจากการตรวจสอบช่วง 10-14 วันที่ผ่านมา พบการเบิกถอนเงินสดน่าสงสัยสูงถึง 250 ล้านบาท และอีกรายเบิก 200 ล้านบาท ขอแบ่งเป็นธนาคารละ 100 ล้านบาท มีบางรายขอเบิกเงินสดที่เป็นธนบัตรชนิดราคา 500 บาทเท่านั้นด้วย
ทั้งนี้ หากพบเส้นทางเงินที่ผิดปกติ ธปท. จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือหากเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาต่อไป โดยเน้นไปที่การป้องปรามการใช้เงินในธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
นายวิทัย กล่าวว่า หลังจากนี้อีก 2-3 เดือนข้างหน้า ธปท. จะแก้กฎหมายหรือเกณฑ์การเบิกถอนเงินสด หากมีการเบิกเกินจำนวนที่เหมาะสม เช่น 3 ล้านบาท หรือ 5 ล้านบาท (อยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลข) ธนาคารจะต้องตรวจสอบเชิงลึก ว่านำเงินไปใช้ทำอะไร
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเบิกเงินเพื่อทำธุรกิจตามปกติ หรือธุรกรรมส่วนบุคคลที่ตรวจสอบได้ ธนาคารจะยังคงอำนวยความสะดวกให้ตามปกติ
นอกจากนี้ ได้ออกประกาศแล้วในเรื่องการแลกเงินที่ร้านแลกเงิน ห้ามไม่ให้เกิน 800,000 บาท แต่ถ้าเป็นร้านแลกเงินที่อยู่บริเวณชายแดน จะให้แลกเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อสกัดกั้นการขนเงินนอกระบบ หรือเงินเทา