"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ย้ำความพร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า กรุงเทพมหานครมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายขั้นตอน ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าและการออกเสียงประชามติ รวมถึงการเลือกสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางได้สะดวกและหน่วยเลือกตั้งควรไม่ร้อน รวมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยที่ดี อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะต้องมีการลงพื้นที่ดูรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อพิจารณาการสนับสนุนหรือเสริมความพร้อม ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด (CCTV) และหีบบัตรเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับหน้าที่ดูแลในแต่ละจุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ยังไม่มีการแจ้งหรือได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งในเรื่องนี้ กกต. จะเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึงประชาชนที่เตรียมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ กทม. ว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลของ กทม. ทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘กรุงเทพมหานคร’ โดยเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด ทั้งจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในแต่ละเขต พิกัดสถานที่ จุดจอดรถ สายรถประจำทางที่ผ่าน รายละเอียดและขั้นตอนการเลือกตั้ง เป็นต้น
ขณะที่นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 844,672 คน (ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบสำนักบริหารการทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.68–5 ม.ค.69) โดยสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ กทม. ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ เขตบางกะปิ บริเวณโครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) จำนวน 58,683 คน รองลงมา ได้แก่ เขตจตุจักร บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 51,719 คน เขตลาดกระบัง บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) จำนวน 38,548 คน เขตห้วยขวาง บริเวณอาคารและเต็นท์สำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 32,419 คน และเขตดินแดง บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 1–2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 28,940 คน
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 20,000 คน อีก 8 แห่ง ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตบางนา เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน และเขตราชเทวี ขณะที่สถานที่เลือกตั้งกลางที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 2,305 คน
ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีผู้ลงทะเบียนรวม 2,512 คน โดยสถานที่เลือกตั้งกลางที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ เขตดอนเมือง และเขตประเวศ แห่งละ 154 คน รองลงมา ได้แก่ เขตสวนหลวง 150 คน และเขตบางขุนเทียน 128 คน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและอำนวยความสะดวก โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งกลาง แผนที่พิกัด การเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะ จุดจอดรถ และบริการรถรับ–ส่ง (ถ้ามี) ผ่านเว็บไซต์ https://pr-bangkok.com/?page_id=99747 หัวข้อ "สถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า กรุงเทพมหานคร"
นอกจากนี้ กทม. ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงคะแนนเลือกตั้ง ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง โดยเปิดให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิแยกกัน 2 กรณี ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซด์ สำนักบริหารการทะเบียน หรือที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด