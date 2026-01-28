xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +4.45 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,724.72 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้น 4.45 จุด หรือ +0.33% ที่ระดับ 1,338.90 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,724.72 ล้านบาท