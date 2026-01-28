ประธาน กกต.ยืนยัน "หมอสุภัทร" ยังไม่ขาดคุณสมบัติ

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีคุณสมบัติ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ในฐานะผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ถูกปลดออกจากราชการกรณีจัดซื้อชุดตรวจโควิด ว่า เรื่องนี้ยังมีคำสั่งไม่ถึงที่สุด และเจ้าตัวใช้สิทธิอุทธรณ์ ปัจจุบันยังคงเป็นผู้มีสิทธิลงสมัคร สส. เพราะปัจจุบันยังไม่รู้ว่ามีการปลดออกเพราะอะไร จึงยังไม่มีความชัดเจน และให้ถือว่ายังเป็นผู้สมัคร สส. อยู่ โดยจะต้องรอหนังสือให้ออกจากราชการที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน เนื่องจากเป็นข้าราชการ