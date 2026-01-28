ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 1 ปี 8 เดือน อดีตสตรีหมายเลข 1 รับสินบน

ศาลแขวงโซลกลางซึ่งเป็นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันนี้ว่านางคิม กอน ฮี ภริยาของนายยุน ซอก ยอล อดีตประธานาธิบดีที่ถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อปี 2568 มีความผิดในคดีรับของขวัญที่เป็นสินค้าหรูจากโบสถ์แห่งความสามัคคีหรือที่รู้จักในชื่อ ลัทธิมูน และตัดสินลงโทษด้วยการจำคุกเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน น้อยกว่าที่อัยการยื่นฟ้องให้จำคุกเป็นเวลา 15 ปี และปรับเงิน 2,900 ล้านวอน หรือราว 63 ล้านบาท จากการรับกระเป๋าหรูยี่ห้อชาแนล และสร้อยคอเพชร จากลัทธิมูน แลกกับการเอื้อประโยชน์ทางการเมือง ส่วนข้อหาในคดีปั่นหุ้นและคดีฝ่าฝืนกฎหมายเงินสนับสนุนทางการเมือง ศาลมีคำสั่งยกฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอ
นางคิม ให้การปฏิเสธทั้งสามข้อหา ทีมทนายความของเธอจะแถลงอีกครั้งว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินโทษในคดีรับสินบนหรือไม่
ด้านลัทธิมูนชี้แจงว่า มอบของขวัญให้นางคิม โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆ นางฮัน ฮัก จา ผู้นำลัทธิซึ่งถูกพิจารณาคดีด้วยเช่นกัน ให้การปฏิเสธว่า ไม่ใช่ผู้สั่งการให้ติดสินบนนางคิม
ส่วนนายยุน ซึ่งถูกขับพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปีก่อน กำลังถูกพิจารณาคดีทั้งหมด 8 คดี โดยถูกตัดสินคดีแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ให้ถูกจำคุก 5 ปี ในคดีขัดขืนการจับกุมหลังประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม 2567