ครม.เคาะราคาอ้อย ปี 67/68 อัตรา 1,152.62 บาทต่อตัน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปี 2567/68 เป็นรายเขต 9 เขตคำนวณราคาอ้อย โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 1,152.62 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. กำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเฉลี่ย 69.16 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เฉลี่ยทั่วประเทศ 493.98 บาทต่อตัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ หลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำไปใช้เป็นเงินทุนในการเพาะปลูก การบำรุงรักษาอ้อย และการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ สอน. ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตอ้อยเข้าหีบและเฝ้าระวังการเผาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2568/69 นับตั้งแต่วันเปิดหีบ (1 ธันวาคม 2568) ถึงปัจจุบัน พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 40.06 ล้านตัน แบ่งเป็นอ้อยสด 39.12 ล้านตัน คิดเป็น 97.63% ปริมาณอ้อยเผา 0.95 ล้านตัน คิดเป็น 2.37% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด นอกจากนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมา สอน.ยังได้ส่งคณะทำงานฯ 4 ทีม แบ่งเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก-อีสานใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจติดตามและกำกับดูแลการรับอ้อยเข้าหีบให้ครอบคลุมทั้ง 58 โรงงานน้ำตาล พบว่าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันอ้อยสด ลดเผา ลด PM 2.5 งดเผาอ้อยก่อน-หลังเก็บเกี่ยว และบางโรงงานได้มีมาตรการในการบริหารจัดการอ้อยยอดยาว ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ควบคุมคุณภาพอ้อยเพื่อให้มีคุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐาน และยังขอให้โรงงานเข้มงวดและกวดขันให้การบรรทุกและขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด