BTS แจงคอนเทนต์ถูกขโมยสมาร์ทโฟนบนรถไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องจริง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอเรียนชี้แจงกรณีที่มีผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่ง เผยแพร่คลิปวิดีโอในลักษณะถูกขโมยสมาร์ทโฟนขณะใช้บริการภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ตรวจสอบพบว่า เนื้อหาในคลิปวิดีโอไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และพบว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้น โดยผู้เผยแพร่คลิปได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนว่าเป็นการแสดง พร้อมทั้งได้เผยแพร่คลิปขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีใจความสำคัญยอมรับความผิดพลาด และขออภัยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน สังคม และประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเผยแพร่คอนเทนต์ในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ แม้จะมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในแนวทางการถ่ายทำคอนเทนต์ภายในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา การถ่ายรูป และถ่ายคลิป ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ต้องไม่เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง และผู้ใช้บริการท่านอื่น นอกจากนี้ ให้ตระหนักในการนำเสนอคอนเทนต์ หากมีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยกฎหมายการขนส่งทางราง จะได้รับโทษตามกฎหมาย
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการดูแลพื้นที่สถานี การติดตั้งกล้องวงจรปิด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันความมุ่งมั่นในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02-617-6000 หรือผ่าน LINE Official Account: @btsskytrain รวมถึงติดตามสถานะการเดินรถได้ที่แอปพลิเคชัน The SKYTRAINs และ Facebook Page รถไฟฟ้าบีทีเอส
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และพบว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้น โดยผู้เผยแพร่คลิปได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนว่าเป็นการแสดง พร้อมทั้งได้เผยแพร่คลิปขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีใจความสำคัญยอมรับความผิดพลาด และขออภัยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน สังคม และประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเผยแพร่คอนเทนต์ในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ แม้จะมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในแนวทางการถ่ายทำคอนเทนต์ภายในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา การถ่ายรูป และถ่ายคลิป ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ต้องไม่เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง และผู้ใช้บริการท่านอื่น นอกจากนี้ ให้ตระหนักในการนำเสนอคอนเทนต์ หากมีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยกฎหมายการขนส่งทางราง จะได้รับโทษตามกฎหมาย
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการดูแลพื้นที่สถานี การติดตั้งกล้องวงจรปิด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันความมุ่งมั่นในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02-617-6000 หรือผ่าน LINE Official Account: @btsskytrain รวมถึงติดตามสถานะการเดินรถได้ที่แอปพลิเคชัน The SKYTRAINs และ Facebook Page รถไฟฟ้าบีทีเอส