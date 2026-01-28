กกต.เข้มเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. ห้ามหาเสียง-ขายเหล้า จับตาดีเบต–โพลเข้าข่ายชี้นำ

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงข้อห้ามปฏิบัติในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ถ้าเป็นกรณีการทำประชามติ สามารถรณรงค์ได้ตลอดเวลา แต่ในเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้า จะมีข้อห้ามในเรื่องของการจัดเลี้ยง แจกจ่ายสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม จนถึง 18.00 น.ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส่วนการหาเสียง ไม่ให้หาเสียงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม จนถึง 24.00 ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์
นายณรงค์ ยังกล่าวถึงการทำโพลของนักการเมือง พรรคการเมือง ที่อาจจะเข้าข่ายชี้นำการตัดสินใจของประชาชน ว่า โดยปกติโพลทำได้อยู่แล้ว เป็นการให้ความรู้กับประชาชน แต่มีข้อกฎหมายโดยห้ามทำโพลอันเป็นเท็จหรือชี้นำ ชักจูง ในการลงคะแนน ซึ่งมีโทษจำคุก และโทษปรับ จึงไม่ควรทำ โดยต้องดูเป็นเรื่องไป ซึ่งการตรวจสอบก็อาจจะมีคู่ร้องเรียนหรือกกต.พบเห็นเองก็สามารถดำเนินการได้
ส่วนที่พรรคการเมืองใช้บอทในการทำโพลเพื่อให้คะแนนนิยมของตนอยู่ในความสนใจ จะจับตาอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า ยังไม่เข้าหลักกฎหมายว่าเป็นความผิด อย่างไรก็ตาม กกต. ได้มีการกำชับนักการเมือง โดยการเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้อยู่แล้ว รวมถึงเรื่องโพลด้วย
ส่วนความคืบหน้ากรณีการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครของ นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ที่ถูกปลดออกจากราชการนั้น เรื่องนี้คำสั่งยังไม่ถึงที่สุด และปัจจุบันเจ้าตัวยังใช้สิทธิอุทธรณ์จึงยังคงเป็นผู้มีสิทธิลงสมัคร สส. ส่วนเรื่องการปลดออกเป็นคนละส่วนกับสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นกกต.ต้องตรวจสอบว่าสิทธิตรงนั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอหนังสือให้ออกจากราชการที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน