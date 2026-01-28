ผู้ว่าฯ นครนายกสั่งล่ามือเผา ทำไฟลามทุ่งกินวงกว้างกว่าหมื่นไร่

ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ทุ่งนาลุกลามเป็นวงกว้าง ในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ช่วงเย็นวานนี้ (27 ม.ค.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมรถน้ำช่วยกันสกัดเพลิง พร้อมทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟลุกลามเพิ่ม โดยไฟขยายวงและมีบางส่วนเริ่มเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน ขณะที่นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่เร่งทำงานกันตลอดทั้งคืน
เช้าวันนี้ (28 ม.ค.) ที่ศาลาวัดลำบัวลอย อ.ปากพลี สถานที่รายงานสถานการณ์และวางแผนงานการดับไฟลามทุ่ง ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมีพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ ล่าสุดหลายพื้นที่สามารถดับได้แล้ว เหลือเพียงไม่กี่จุดที่ยังมีไฟไหม้อยู่ คาดว่าหากไม่มีการจุดไฟเพิ่ม หรือมีปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลม จะสามารถดับไฟได้ทั้งหมดในวันนี้
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สั่งการให้สืบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป ซึ่งการเผาเป็นโทษอาญาแผ่นดิน สามารถเอาผิดได้ โดยไม่ต้องมีผู้แจ้งความดำเนินคดี พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ที่เหลือ ซึ่งพื้นที่การเกษตรใน ต.ท่าเรือ มีทั้งหมดประมาณ 40,000 ไร่ โดยพบมีการจุดไฟเผาในหลายพื้นที่ ทำให้เต็มไปด้วยควันไฟ ชาวบ้านและเด็กเล็ก รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยบางส่วน เริ่มมีอาการจากฝุ่นควัน