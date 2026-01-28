หอการค้าฯ คาดการค้าชายแดน-ผ่านแดนปี 69 โต 2.56%

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยาการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในปี 2569 พบว่าในระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 38.7 เหตุยังห่วงสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนกระทบเสถียรภาพการค้า-เส้นทางโลจิสติก และต้นทุนการค้าชายแดน รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้บรรยากาศการค้า การลงทุน และกำลังซื้อผันผวน พร้อมประเมินหลังกลางปีดัชนีจะค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น ประเมินแนวโน้มการค้าชายแดนและและข้ามแดนในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.097 ล้านล้านบาท ขยายตัว 2.56% ส่วนการนำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 แสนล้านบาทขยายตัว 4.57% มั่นใจปี 2569 มูลค่าการค้าชายแดนรวมทะลุ 2 ล้านล้านบาท