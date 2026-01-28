"เท้ง" ยืนยัน "หมอสุภัทร" ยังมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัคร สส. ครบถ้วนทุกประการ

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีการปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โดยยืนยันว่า นพ.สุภัทร ยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัคร สส. ครบถ้วนทุกประการ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้
นายณัฐพงษ์ ย้ำว่า ตนเชื่อมั่นในความตั้งใจดีของ นพ.สุภัทร ที่พาทีมแพทย์ชนชทเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในมุมของกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทางพรรคจะขอต่อสู้ให้เต็มที่ที่สุด ตนเชื่อว่าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด คือการที่ผู้กล้าหาญบุกเข้ามาช่วยประชาชนในยามวิกฤต โดยที่ไม่กังวลว่าตัวเองจะผิดระเบียบ พร้อมย้ำว่า คนแบบนี้คือคนที่ประชาชนพร้อมที่จะปกป้อง
ส่วนกรณีนี้อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ค่อนข้างเห็นได้ชัด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออยากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ หากมองว่า นพ.สุภัทร ถูกดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรม และมองว่าในตอนที่ประสบกับปัญหาโควิด และต้องการการคัดกรองที่รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากมองว่าสิ่งที่ทีมแพทย์ชนบททำในตอนนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็อยากให้ประชาชนยืนข้างสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยกันเลือกให้ นพ.สุภัทร เข้าสู่รัฐสภา และส่งพรรคประชาชนเข้าไปเป็นรัฐบาล