จ่อออกหมายจับเพิ่มคดี "สจ.เนย์" โยงเว็บพนัน

พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 เปิดเผยความคืบหน้า คดี "สจ.เนย์" ยืนยันจากพยานบุคคลและหลักฐานเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงถึง สจ.เนย์ และภรรยา หลายร้อยบัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท โดยมีการค้นบ้านเจ้ามือหวยและผู้ดูแลเว็บไซต์พนันหวยออนไลน์ ช่วงกลางปี 2568 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลไปสู่การออกหมายจับ
นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมว่าจ้างนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เปิดบัญชีม้า รวมถึงเป็นแอดมินดูแลเว็บพนันหวยออนไลน์ โดยเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ส่วนจะมีนักการเมืองท้องถิ่นคนอื่น หรือนักการเมืองระดับประเทศ เกี่ยวข้องหรือไม่ ยังไม่ขอเปิดเผย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ
ขณะที่ข้อมูลการสืบสวน พบ สจ.เนย์ และภรรยา เดินทางออกนอกประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ยืนยันว่า ตำรวจได้ข้อศาลออกหมายค้นบ้านพักของผู้ต้องหามาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้จึงเป็นการออกหมายจับ จึงทำให้ผู้ต้องหาไหวตัวทัน ส่วนจะมีนักการเมืองคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้อง ยืนยันว่า ไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ถ้าหากมีหลักฐานไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งหมด พร้อมยืนยันว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ไม่มีคำสั่งทางการเมือง แต่เป็นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการติดตามตัว ตำรวจจะเตรียมขอหมายแดงตามขั้นตอนทางกฎหมาย