แบงก์ชาติเปิดมาตรการควบคุมการซื้อขายทองคำออนไลน์

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยมาตรการควบคุมการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้เงินบาท จำกัดวงเงินซื้อ-ขายไม่เกิน 50-100 ล้านบาทต่อรายต่อวัน โดย ธปท. จะดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ระยะแรก ธปท. จะขอความร่วมมือให้ร้านค้าทองคำและแพลตฟอร์มซื้อขายทองออนไลน์ ทั้งที่ซื้อขายเป็นเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่งข้อมูลการซื้อขายมาให้ ธปท. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลาง เนื่องจากที่ผ่านมา การซื้อขายทองออนไลน์ยังไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลโดยตรง ทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ทั้งที่มีมูลค่าการซื้อขายขนาดใหญ่และส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ธปท. จะกำหนดให้การซื้อขายทองคำออนไลน์ที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ ต้องรายงานข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงกรณีที่มีการซื้อทองผ่านแอพพลิเคชันแล้ว นำทองคำออกจากระบบ (ถอนทอง) ด้วย โดยมาตรการรายงานข้อมูลจะประกาศใช้ภายในสัปดาห์นี้ และให้รายงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569
ส่วนระยะที่สอง จะเป็นการกำกับจำกัดปริมาณการซื้อขายทองคำออนไลน์เฉพาะแพลตฟอร์มที่ซื้อขายเป็นเงินบาท ไม่รวมการซื้อขายที่เป็นสกุลดอลลาร์ และไม่รวมการซื้อขายทองคำผ่านร้านทองทั่วไป โดยกำหนดเพดานการซื้อหรือขายต่อวันต่อบุคคลไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงและไม่กระทบผู้ลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ธปท.อาจพิจารณาปรับเพดานดังกล่าวลงในอนาคต
สำหรับมาตรการนี้ไม่กระทบต่อทองคำที่ประชาชนถือครองอยู่ในปัจจุบัน และไม่จำกัดสิทธิในการขายทองคำเดิมที่มีอยู่ การจำกัดจะใช้กับการซื้อทองคำใหม่ในอนาคตเท่านั้น โดยเป้าหมายหลักคือการลดความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเห็นผล
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มทองคำราว 15 ราย จะได้รับระยะเวลาประมาณ 1 เดือนในการปรับระบบ เพื่อแยกธุรกรรมทองคำเก่าและทองคำใหม่ ก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นี้