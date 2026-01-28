ทบ.แจงกรณีเบี้ยเลี้ยงกำลังพลในสนาม อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก เผยแพร่ข่าว ระบุ ตามที่มีกำลังพลและประชาชนสอบถามถึงกรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของหน่วยทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนนั้น กองทัพบกขอเรียนชี้แจง ดังนี้
จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการจัดกำลังพลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สมทบให้กับกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ส่งผลให้งบประมาณปกติปี 2569 ที่จัดทำไว้ล่วงหน้าไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น กองทัพบกจึงได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการยุบสภา การขอใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติ ซึ่งในระหว่างที่รอการอนุมัติงบกลางนั้น กองทัพบกได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการนำเงินงบประมาณของกองทัพบกมาสำรองจ่ายให้แก่กำลังพลก่อนบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
ปัจจุบันกองทัพบกได้รับโอนเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการเร่งโอนจ่ายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติราชการสนามทันที โดยกระบวนการโอนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้แต่ละหน่วยอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือกำลังพลโดยเร็วที่สุด
กองทัพบกขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องทหาร และขอเรียนยืนยันว่าการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลคือหัวใจสำคัญตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด อันจะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของประชาชน