กทม.คาด 29-30 ม.ค.ค่าฝุ่นพุ่งระดับ 'สีส้ม' มากกว่า 35 เขต ขอความร่วมมือ WFH

กรุงเทพมหานคร (กทม.) คาดการณ์ว่า วันที่ 29 - 30 มกราคม 2569 ค่าฝุ่น PM 2.5 สูง อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มากกว่า 35 เขต
คำแนะนำการปฏิบัติตน สำหรับประชาชนทั่วไป ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นเครือข่าย WFH โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://u.bangkok.go.th/WFH2569
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการประกาศ Work From Home ของกรุงเทพมหานคร กดติดตามเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2951