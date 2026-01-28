xs
ราคาทองครึ่งเช้า [+2,050] รูปพรรณขายออก 77,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.40 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 2,050 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 76,750 บาท ขายออกบาทละ 76,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,208.76 บาท ขายออกบาทละ 77,650 บาท