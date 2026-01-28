xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +2.61 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,535.43 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 2.61 จุด หรือ +0.20% ที่ระดับ 1,337.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,535.43 ล้านบาท