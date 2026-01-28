ระบบไปรษณีย์ฝรั่งเศสขัดข้อง กระทบส่งบัตรเลือกตั้ง-บัตรลงประชามติส่งถึงคนไทยล่าช้า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โพสต์แจ้งคนไทยในฝรั่งเศส ขออภัยต่อคนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน สำหรับความล่าช้าในการได้รับบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติ หลังจากเมื่อวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งจัดส่งเอกสารผ่านระบบไปรษณีย์ฝรั่งเศส (La Poste) โดยมีหลักฐานการนำส่งเอกสารดังแนบ ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ฝรั่งเศส (La Poste) ว่า เกิดข้อขัดข้องในระบบข้อมูลส่วนกลาง (Une erreur informatique) ของไปรษณีย์ฝรั่งเศสเอง ทำให้เอกสารยังไม่ถูกจัดส่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ขอให้ไปรษณีย์ฝรั่งเศสรีบแก้ไขปัญหา และได้ส่งเอกสารออกในวันที่ 23 มกราคม 2569
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางในการรวบรวมและจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทยอย่างทันท่วงที เพื่อรักษาสิทธิการเลือกตั้งของทุกท่าน โดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างใกล้ชิด