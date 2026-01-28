โฆษก ทบ.ย้ำกองทัพไม่ได้ขัดขวางการเมือง

จากกรณีที่มีนักการเมืองบางท่านได้แสดงทัศนคติส่วนตัว เชิงตำหนิกองทัพ โดยระบุว่ากองทัพมีการแทรกแซงและขัดขวางกระบวนการทางการเมือง เพื่อรักษาผลประโยชน์ โดยใช้การปฏิบัติการข่าวสาร (IO : Information Operation) หลังพบว่ามีกำลังพลของกองทัพเผยแพร่ข้อความในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่มีเนื้อหาให้ความรู้เชื่อมโยงประเด็นการเมืองการปกครอง
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวว่า "การด่วนสรุปว่าเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับความเห็นส่วนตัวเป็นการดำเนินการของกองทัพนั้น สะท้อนถึงอคติส่วนบุคคลที่มีต่อองค์กรทหาร ในขณะที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ การนำข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะชี้นำสังคมจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้วิพากษ์วิจารณ์เป็นบุคคลสาธารณะ หรือนักการเมือง การพาดพิงองค์กรอื่นให้เกิดความเสียหายควรตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม ความเป็นจริง และความรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศที่ดีของสังคม"