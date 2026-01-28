เด้ง! ปลัดอำเภอ จ.พิจิตร เข้ากรุ เซ่นวางตัวไม่เป็นกลางเลือกตั้ง

นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ตนได้ สั่งการถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ไม่ช่วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง สส. วันอาทิตย์ 8 กุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ในวันที่ 30 มกราคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันประชุมประจำเดือน ตนจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย นายอำเภอ หน่วยงานทุกหน่วยราชการจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เพื่อเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบทางการเมืองของข้าราชการอย่างเคร่งครัด และจะมีการตรวจสอบหากพบการกระทำที่ส่อไปในทางไม่เป็นกลาง
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยกฎหมายกำหนดให้ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนมาแล้วในเขตเลือกตั้งที่ 3 ว่ามีฝ่ายปกครองของอำเภอแห่งหนึ่งวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้ง สส. ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ดังนั้น ตนสั่งการให้มีการตรวจสอบ และสั่งการปลัดอวุโสอำเภอแห่งหนึ่ง คนดังกล่าวที่ถูกร้องเรียน ให้มาช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จนกว่าการเลือกตั้ง สส. เสร็จสิ้น