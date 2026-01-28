กกต.โคราช เผยมีร้องเรียนทำผิดกม.เลือกตั้ง 2 เรื่อง-ตั้งรางวัลนำจับ 1 ล.แจ้งเบาะแสทุจริต

นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้มีการร้องเรียนกล่าวหาการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 2 เรื่อง เป็นเรื่องการใส่ร้าย ซึ่ง กกต.จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาหลักฐาน ตามขั้นตอนของเรื่องที่ร้องเรียนทั้งสองเรื่องแล้ว
อย่างไรก็ตาม กกต.นครราชสีมา ได้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อป้องปรามและปราบปรามการทุจริตกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไว้แล้ว จำนวน 16 ชุด ประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 16 เขต และพร้อมออกปฏิบัติการทันทีหากรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
พร้อมกันนี้ ยังได้ตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไว้สูงสุด 1 ล้านบาท จึงฝากถึงผู้สมัคร สส.ทั้ง 16 เขต รวมถึงผู้สนับสนุนผู้สมัครฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม