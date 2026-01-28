บขส.เตรียมพร้อมดูแล ปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย บขส. คาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2569
โดยผู้โดยสารใช้บริการในเที่ยวไป-กลับ เฉลี่ยวันละ 130,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 7,000 เที่ยว และในเที่ยวกลับ วันที่8 – 9 กุมภาพันธ์ 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวไป-กลับ เฉลี่ยวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณวันละ 6,000 เที่ยว
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผู้โดยสารตกค้าง บขส. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆ ประมาณ 350 คัน ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสงค์เดินทางในช่วงเวลาเลือกตั้งดังกล่าว จองตั๋วล่วงหน้า ได้ที่ เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660
ทั้งนี้ รัฐบาลกำชับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน ตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ตรวจความพร้อมรถโดยสารตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำออกมาให้บริการส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสารเสพติด และตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ