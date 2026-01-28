"ศุภชัย" จ่อฟ้อง "สุทิน" ปราศรัยใส่ร้าย ภท.ปม "เงินสีน้ำเงิน"

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงคำปราศรัยของนายสุทิน คลังแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่ จ.ขอนแก่น ว่า "เอาเงินหมากาเพื่อไทย พูดใหม่ เอาเงินสีเทามากาสีแดง เอาให้ชัดกว่านั้นอีก เอาเงินสีน้ำเงินมากาสีแดง"
นายศุภชัย ระบุว่า เป็นที่เข้าใจกันทั้งประเทศว่า "สีน้ำเงิน" "พรรคสีน้ำเงิน" คือพรรคภูมิใจไทย การกล่าวของนายสุทิน คลังแสง เป็นการใส่ร้ายด้วยความอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. มีความผิดทางอาญา และถูกตัดสิทธิทางการเมือง พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับนายสุทิน คลังแสง ต่อไป