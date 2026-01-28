xs
xsm
sm
md
lg

สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตาราม 31 ม.ค.- 1 ก.พ. 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตาราม ดังนี้

วันที่ 31 มกราคม 2569

- เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

- เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น.

จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 20.00 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้ากราบกวายบังคมพระบรมศพฯ สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง