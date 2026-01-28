สั่งปิดด่วน! คาเฟ่แมวย่านบางเขน เซ่นคลิปทำร้ายแมว เจ้าของร้านโดนแจ้งข้อหาหนัก

จากกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล เผยพฤติกรรมเจ้าของและพนักงานคาเฟ่แมวย่านบางเขน ทุบตีและจับแมวขว้างใส่กำแพง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และองค์กรจัดสวัสดิภาพจิตอาสารักษ์สัตว์ไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คาเฟ่แมวดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่าร้านมีการแจ้งขออนุญาตจำหน่ายอาหาร แต่จากการตรวจสอบจริงกลับไม่มีการจำหน่ายตามที่แจ้งไว้ อีกทั้งยังพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายกิตติคุณ พลวัน ประธานชมรมจิตอาสารักสัตว์และประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพจิตอาสารักษ์สัตว์ไทย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพแมวในร้าน พบหลักฐานสำคัญคือใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าแมวมีอาการบาดเจ็บที่ปาก ซึ่งเกิดจากการกระแทกด้วยของแข็ง นอกจากนี้ ยังพบแมวอย่างน้อย 2 ตัว เป็นเชื้อรา เนื่องจากขาดการดูแลที่ถูกต้อง สภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่ แมวถูกขังในห้องคับแคบ สกปรก และมีเศษอาหารกระจายเต็มพื้น
ตำรวจ สน.บางเขน แจ้งข้อหา "ทารุณกรรมสัตว์" ขณะที่เจ้าของร้านยอมรับข้อร้องเรียนและตัดสินใจยุติกิจการทันที อ้างว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็นการกระทำของอดีตพนักงานที่โกรธแค้นหลังถูกไล่ออกเพราะละเลยหน้าที่
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ยึดแมวทั้งหมดไว้เป็นของกลาง โดยสั่งห้ามเคลื่อนย้ายจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ในส่วนของการจัดการแมวของกลาง นายกิตติคุณ ระบุว่า หากคดีสิ้นสุดจะมีการคัดเลือกผู้รับเลี้ยงอย่างเข้มงวด โดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นเจ้าของบ้านเอง ไม่ใช่บ้านเช่า มีรั้วรอบขอบชิด มีฐานะการเงินพร้อมดูแล มีวุฒิภาวะ ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษา และต้องไม่มีประวัติทารุณกรรมสัตว์
ทั้งนี้ มีรายงานว่าแมวทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยทางเพจ "มาดามจรจัด" แจ้งความประสงค์รับแมวทั้งหมดไปดูแลต่อเป็นที่เรียบร้อย