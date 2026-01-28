ทย.เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการท่าอากาศยานนราธิวาสให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ประกอบด้วย
1. การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 12,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานเทียบเครื่องบิน งานลิฟท์และบันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ พร้อมทางเชื่อมต่ออาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จำนวน 1 งาน
2. งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมเป็นสำนักงานท่าอากาศยาน และพื้นที่รองรับผู้โดยสารในช่วงพิธีฮัจญ์ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3,000 ตารางเมตร
3. การก่อสร้างอาคารประกอบอื่นๆ ผังบริเวณที่เกี่ยวข้อง เช่น งานต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์ อาคารห้องน้ำ อาคารจุดตรวจค้นหน้าท่าอากาศยาน งานถนนโดยรอบอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม
ปัจจุบันภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ ณ เดือนมกราคม 2569 อยู่ที่ 62.62% มีความคืบหน้าในส่วนของงานอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารบริการงานระบบ ห้องน้ำรวมภายนอก ทางเดินเชื่อม ซุ้มประตู และอาคารรับเสด็จ ด้านการปรับปรุงพื้นที่รอบโครงการ ถนน ลานจอด และโรงจอดรถ ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยกรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงานเร่งรัดงานก่อสร้างฯ มาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสาเหตุความล่าช้าของโครงการ สืบเนื่องมาจากผู้รับจ้างขาดแคลนวัสดุและแรงงานที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้ เมื่อเลยกำหนดตามสัญญา กรมท่าอากาศยานได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญา รวมถึงแจ้งจะบอกเลิกสัญญาจ้างหากไม่มีการเร่งรัดงาน ซึ่งท้ายที่สุดผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อให้แล้วเสร็จและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่กรมท่าอากาศยานโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เร่งรัดงานก่อสร้างขึ้นมาจนมีผลงานรวม 62.62% และกรมท่าอากาศยานจะติดตามประเมินผลงานเป็นระยะ พร้อมเร่งรัดงานก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2569
สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนราธิวาส เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 1.7 ล้านคนต่อปี (จากเดิม 8 แสนคนต่อปี) จะช่วยลดความแออัดของอาคารหลังเดิม เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งขาเข้าและขาออก ประชาชนจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การติดตั้งครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกกลุ่ม ส่วนการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นพื้นที่รองรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะ จะช่วยแยกการใช้งานพื้นที่อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสจะช่วยกระตุ้นการเดินทาง การท่องเที่ยว และการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน