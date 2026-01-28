xs
ทองเปิดพุ่ง [+1,300] รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 28 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้น 1,300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 76,000 บาท ขายออกบาทละ 76,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,481.08 บาท ขายออกบาทละ 76,900 บาท