ททท.ยัน "ไวรัสนิปาห์" ยังไม่กระทบท่องเที่ยวไทย นทท.อินเดียเข้าไทยพุ่งสวนกระแส 20%

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสนิปาห์ (NIPAH) ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุด พบว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่อาจจะส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยากับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความกังวลและตื่นตระหนกจากข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ พบว่าในภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย แม้อาจจะมีผลกระทบเชิงจิตวิทยาในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วิตกกังวลบ้างก็ตาม
โดยจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรายวัน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระบบ TATIC) ณ วันที่ 26 มกราคม 2569 ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1-25 มกราคม 2569 มีจำนวน 2.62 ล้านคน หดตัวเฉลี่ย 10 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การหดตัวดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากไวรัสนิปาห์ แต่เป็นผลต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และวิกฤตน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงปลายปี 2568 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตลาดมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านทางบกเป็นหลัก กอปรกับพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่บางส่วนยังฟื้นตัวกลับมาได้ไม่เต็มที่
ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียยังแกร่ง ยอดนักท่องเที่ยวพุ่งสวนกระแส เป็นที่น่าสนใจว่า นักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1-25 มกราคม 2569 มีจำนวนสะสมกว่า 1.89 แสนคน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่มีรายงานข่าวการระบาด (20-26 มกราคม 2569) จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงขยายตัวเฉลี่ยถึง 35% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2568