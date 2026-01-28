เพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่า ต.แพรกษาใหม่ วอด เบื้องต้นไร้เจ็บ-ตาย

เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่า ภายในซอยขจรวิทย์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง เปลวไฟโหมกระหน่ำและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ คาดว่าเกิดจากวัสดุไวไฟภายในร้านรับซื้อของเก่า ส่งผลให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงระดมกำลังควบคุมเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง หลังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้