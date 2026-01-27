ภท.ชวนคนกรุงร่วมรับฟังปราศรัยใหญ่ทางการเมือง ณ สวนลุมพินี ช่วงเย็น 30 ม.ค.

พรรคภูมิใจไทยขอเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังปราศรัยใหญ่ ทางการเมือง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนลุมพินี ประตู 4 (บริเวณลานปูน หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖) ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube Live พรรคภูมิใจไทย
พบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาชาติ ภัยเศรษฐกิจ ภัยความมั่นคง ภัยธรรมชาติ และภัยสังคม พร้อมขุนพลคุณภาพคับแก้ว ที่เป็นคนนอกวงการการเมือง ซึ่งอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน มุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างเป็นรูปธรรม
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย
และขุนพลพรรคภูมิใจไทย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์, นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี และ นายศุภชัย ใจสมุทร
ร่วมรับฟังนโยบายสำคัญ
•ไทยเป็นไทในเวทีโลก
• เศรษฐกิจ 10 พลัส
• คนละครึ่งพลัส
• กองทุนภัยพิบัติ
• สูงวัยพลัส
•เรียนฟรี มีงานทำ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
• พยาบาลอาสา
• 1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัดยาเสพติด
• ทหารอาสา เงินเดือน 12,000 บาท
• สร้างกำแพงป้องกันภัยรุกรานแผ่นดินนี้