ตร.ไซเบอร์ ออกหมายจับนักการเมืองดังภาคอีสาน พบเป็นนายทุนใหญ่เครือข่ายเว็บพนัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท. โพสต์ระบุว่า
ตร.ไซเบอร์ออกหมายจับนักการเมืองดังภาคอีสาน พบเป็นนายทุนใหญ่ หลังขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน เตรียมแถลงพรุ่งนี้ (28 ม.ค.69) 11.30 น.