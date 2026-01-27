เตือน ปชช.เลี่ยงฝุ่นพิษส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ แนะลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนประชาชนตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือมีผื่นแดงบนผิวหนัง ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น
นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 คืออนุภาคขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจได้โดยง่าย การได้รับสัมผัสในระยะยาวส่งผลให้เกิดการสะสมในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลมและถุงลมในปอด ดังนั้น ฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดในระยะยาว
นายแพทย์ศักรินทร์ กังสุกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและทางเดินหายใจ สถาบันโรคทรวงอกกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยคุณสมบัติของฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถเข้าสู่ถุงลมในปอดและแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ ส่งผลให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังและกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวด้านระบบทางเดินหายใจและหัวใจถือเป็น กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจและกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคถุงลมโป่งพองหรือโรคหอบหืด มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการกำเริบ เช่น ไอมากขึ้น หายใจลำบาก หรือสีของเสมหะที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามแผนการรักษา อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมสำหรับโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ควรพกยาพ่นติดตัวเสมอในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน มาตรการป้องกันเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทันที คือ การจำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น เพื่อลดการรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ลดการสะสมของฝุ่นละออง ภายในบ้าน ร่วมกับการใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรอง HEPA filter และติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ จะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 และวางแผนการป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ