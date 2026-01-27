กทม. -กรมศิลปากร ลงพื้นที่สนามหลวง เตรียมความพร้อมก่อสร้างพระเมรุมาศ คาดแล้วเสร็จ ต.ค.69

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ กาญจนคูหะ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร สำนักงานเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสนามหลวง เพื่อตรวจเตรียมความพร้อมการจัดสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2569
ทั้งนี้ กรมศิลปากรมีกำหนดเข้าพื้นที่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อดำเนินการล้อมแนวรั้วและจัดสร้างโรงขยายแบบ โดยการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับบริเวณเต็นท์พักคอย จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569
สำหรับกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพของประชาชน อาทิ การเคลื่อนย้ายเต็นท์และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการล้อมย้ายต้นมะขามที่จำเป็นออกจากพื้นที่ก่อนเดือนพฤษภาคม 2569 โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว และจะสรุปรายละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังมีแผนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพิ่มไฟส่องสว่าง และปรับแผนจุดพักคอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงการก่อสร้างพระเมรุมาศ
อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรมศิลปากรเพิ่มเติมในลำดับต่อไป