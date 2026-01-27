GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 422 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
วานนี้ (26 มกราคม 69) ไทยพบจุดความร้อน 422 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตร 170 จุด พื้นที่เขต สปก. 121 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 74 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 35 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่กัมพูชา 1052 จุด พม่า 575 จุด เวียดนาม 153 จุด ลาว 114 จุด มาเลเซีย 31 จุด