xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"ชวน 8 กพ.ร่วมใจกันปล้นนักการเมือง อย่าให้นักการเมืองเข้าไปปล้นชาติ เอาให้หลาบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 8 กพ.2569
ร่วมใจกันปล้นนักการเมือง อย่าให้นักการเมืองเข้าไปปล้นชาติ เอาให้หลาบ !!