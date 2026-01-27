"สมชัย"เผยกรณี กกต.สั่งบางเพจลบคลิปเหตุทำผิด กม.ประชามติ ชี้มี 4 ข้อต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าประเด็น กกต.สั่งให้เพจบางเพจลบคลิป เพราะทำผิด กม.ประชามติ มีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันดังนี้
1. สิทธิในการรณรงค์ประชามติ เป็นสิทธิของคนไทยที่สามารถรณรงค์ไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความเห็น” ได้ ไม่เป็นความผิด
2. สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ ข้อมูลที่นำเสนอ ต้องไม่ใช่ข้อมูลเท็จ หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การลงมติของประชาชนที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
3. ปัจจุบัน มีเฟคนิวส์ ที่จงใจให้เข้าใจผิดมากมาย เช่น รัฐธรรมนูญปัจจุบัน กำหนดโทษประหารคนโกง จำกัดสิทธินักการเมืองไม่ให้นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส หรือ ใครมีคดีทุจริต ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งไม่มีข้อความเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญ กกต. ควรเข้มงวดกับข่าวเหล่านี้ด้วย
4. สำหรับประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง และช่วยทำ content ให้คนไปออกเสียงประชามติ ไม่ว่าจะเป็นทาง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ต้องถือว่า เขากำลังช่วย กกต.ทำงาน หากมีข้อผิดพลาดในเนื้อหา ต้องเชิญมาพูดคุยแบบปิยมิตร ไม่ใช่ใช้กฎหมายขู่ให้ลบคลิป ยกเว้นว่า หากสื่อสารแล้วยังฝืนปฏิบัติ จึงดำเนินการตามกฎหมาย