xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดบวก 27.38 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,241.97 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,334.45 จุด ปรับขึ้น 27.38 จุด หรือ 2.09% มูลค่าการซื้อขาย 54,241.97 ล้านบาท