"อุ๊งอิ๊ง"ขอบคุณชาวแม่สายมาให้กำลังใจ โวเพื่อไทยมีแผนจัดการน้ำทั้งระบบ ควบคู่ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คุณชัยยนต์พากลับมาที่แม่สาย จุดที่เคยดินโคลนถล่มเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมากๆ ที่มาหากันนะคะ แถมยังส่งกำลังใจมาให้ด้วย แต่สิ่งที่เป็นกำลังใจที่สุดคือคำที่บอกว่า ถึงจะมีวิกฤต แต่รัฐบาลกับพี่น้องประชาชน สู้ไปด้วยกัน และวันนั้นรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดและรวดเร็ว ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
แม่สายเป็นจุดอีกจุดที่เผชิญน้ำท่วมบ่อยและหนัก ทำให้กระทบต่อกันเป็นทอดโดยเฉพาะการฟื้นคืนเศรษฐกิจ วันนี้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจยังไม่กลับมาคึกคักเท่าก่อนเกิดวิกฤตโคลนถล่มเลย
ขั้นแรกค่ะ พรรคเพื่อไทยมีแผนจัดการน้ำทั้งระบบ ควบคู่กับระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ และสิ่งนี้ต้องเริ่มทำอย่างเร่งด่วนเพราะวันนี้ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ รอไม่ได้อีกต่อไป แผนจัดการน้ำต้องมาอย่างเป็นระบบ ให้น้ส่วนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ เรื่องนี้ต้องมีแผนระยะสั้น กลาง ยาว รวมถึงการหาเม็ดเงินใหม่เข้ามาอย่างเป็นระบบ และพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าสานต่องานนโยบายค่ะ
ขอฝากคุณชัยยนต์ ศรีสมุทร เบอร์ 4 ไว้ในอ้อมใจพี่น้องเชียงราย เขต 6 ค่ะ